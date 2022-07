Fiorentina, Biraghi: “Non ci aspettavamo di arrivare a pochi punti dalla Roma”

Nell'ultima stagione è stata una lotta per l'Europa serratissima tra Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. I viola hanno perso Vlahovic e ora anche Torreira e Odriozola, ma si sono mossi in maniera importante per confermarsi. Nella stagione del ritorno in Europa, con la qualificazione in Conference League. Cristiano Biraghi ne ha parlato in conferenza stampa: “L’anno scorso sono stato sincero qui, si vedeva che l’aria stava cambiando e che le cose andavano molto meglio, anche all’interno dello spogliatoio. Magari non ci aspettavamo di fare così bene, fare meglio di Atalanta e arrivare a pochi punti da Lazio e Roma - le parole del terzino viola -. Ora dobbiamo fare bene anche in Europa, di pari passo col campionato. È la Fiorentina più completa degli ultimi anni".