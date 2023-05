Fiorentina, Barak: “Non pensiamo alla finale di Conference, ma solo alla Roma”

Le sue parole: "L’Inter è stata brava e ci ha battuto per i nostri errori. Dobbiamo guardare avanti"

"Non finisce il mondo, nello sport può vincere solo uno. L’Inter è stata brava e ci ha battuto per i nostri errori. Dobbiamo guardare avanti e pensare solo alla Roma, neanche alla finale di Praga che è ancora lontana. Oggi conta solo la partita con la Roma".

Che gruppo ha trovato dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia?“Dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo fatto. Due finali sono obiettivi importanti. Peccato per la prima, ci abbiamo messo tutto quello che avevamo per dare una soddisfazione ai tifosi. Davanti avevamo una squadra forte. Siamo usciti a testa alta, dobbiamo avere ancora fiducia e entusiasmo perché abbiamo un’altra finale e non dobbiamo mollare adesso”.