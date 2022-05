Fiordilino: “Volevamo fare bene per i tifosi, dispiace per il campionato”

Le sue parole dopo il pareggio contro la Roma

Fiordilino ha parlato dopo il pareggio con il suo Venezia a casa della Roma.

FIORDILINO A SKY

La Roma ha tirato 46 volte, ne siete usciti con un punto. "È stata dura ma volevamo fare punti. Dispiace per il campionato, volevamo fare bene per i nostri tifosi".

Cosa vi ha detto l'arbitro alla fine? "Che non era rigore, stavano rivedendo al Var ma non era rigore".

Sembrava una squadra dimessa, avete lottato come leoni. "Lo abbiamo fatto per noi e per i tifosi. Vogliamo finire bene anche la prossima partita, vediamo come va".

FIORDILINO A DAZN

Che partita è stata? “Partita di cuore e tanta sofferenza. Abbiamo portato un punto a casa per noi ed i nostri tifosi. Dispiace per come è andata e dobbiamo ripartire”.

Cosa non è andato? “Forse un po’ di esperienza in più perché siamo un gruppo giovane che non ha mai fatto la Serie A e ci dispiace tanto”.

Il rigore c’era? “A dire la verità non l’avevo visto e poi l’arbitro grazie al Var ha detto che non era rigore”.

Come è stato il vostro pubblico? “Dispiace anche per loro e vogliamo finire al meglio il campionato”.