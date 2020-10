Finisce l’isolamento a Trigoria: i calcatori potranno tornare a casa dopo gli allenamenti

Termina la quarantena a Trigoria, per i giocatori della Roma. Nei giorni successivi alla positività al coronavirus di Riccardo Calafiori, la squadra era rimasta, in via precauzionale, nella “bolla” del centro sportivo. La società giallorossa, però, ha concordato con l’Asl la parte del protocollo che prevede anche l’isolamento nel proprio domicilio: i calciatori di Paulo Fonseca, nei prossimi dieci giorni, potranno quindi tornare nelle rispettive abitazioni per poi ritrovarsi a Trigoria per gli allenamenti (sarà dunque consentito lo spostamento casa-centro sportivo).

Ad eccezione di quello effettuato da Gianluca Mancini, inoltre, tutti i tamponi svolti oggi dalla rosa capitolina sono risultati negativi.