Finalmente Kumbulla, Mou lo applaude: “Sono stato aggressivo con lui, ora mi fido”

Il tecnico dopo la vittoria col Cagliari: "E' un ragazzo straordinario, vuole sempre migliorare. Dopo il Bodo avevo perso la fiducia, oggi è stato un mio giocatore"

José Mourinho applaude Kumbulla. Il difensore ha giocato titolare contro il Cagliari per le assenze di Smalling e Ibanez e secondo lo Special One è stato il migliore in campo. A fine match il tecnico ha voluto sottolineare la prestazione del classe 2000: "Kumbulla è stato il migliore. Mi dà una grande soddisfazione perché nella stagione ha avuto difficoltà e io sono stato aggressivo con lui. E' rimasto tranquillo e umile. E' meglio nella difesa a tre ma ha fatto una buona partita. Lui è cresciuto a tre e si sente meglio in quel modo. Ho chiesto alla linea difensiva di giocare alto e lui lo ha fatto, ha avuto criterio con la palla che da lui usciva sempre pulita. Sono contento, nonostante le occasioni sbagliate. Ma se devo scegliere un giocatore scelgo lui, visto che ha avuto tempi difficili in cui ho perso anche la fiducia in lui dopo Bodo, ma è un ragazzo straordinario che vuole sempre lavorare e migliorare. E per questo sono molto contento di dire che oggi lui è stato un mio giocatore".