Finale Conference, Montella e Chivu tifano Roma: “Mourinho può fare la differenza”

L'ex attaccante giallorosso: "Lo Special One ne ha giocate tante e la Roma ha entusiasmo"

La finale di Tirana si avvicina, l'ansia cresce anche chi la maglia della Roma l'ha vestita in passato. Stasera all'Integrations Heroes Match hanno partecipato tanti ex calciatori di prestigio, come Totti e anche Vincenzo Montella. L'attuale tecnico dell'Adana Demirspor ha parlato a 'Sky Sport' proprio del match col Feyenoord:"In finale c'è sempre incertezza e anche stavolta è così. La Roma ha entusiasmo e ha un allenatore che è abituato a giocarle, questo può fare la differenza". Come lui anche Cristian Chivu:"Per chi tiferò? Che domanda è? Ho un sacco di motivi per tifare Roma. Faccio un in bocca al lupo a Mourinho e ai ragazzi, speriamo di portare la coppa a Roma".