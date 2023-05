Finale Budapest, riscattati tutti i codici d’acquisto: i biglietti sono finiti

I tifosi giallorossi avevano tempo fino alle ore 13 di quest'oggi per riscattare gli ultimi codici d'acquisto validi per accaparrarsi i tagliandi della finalissima contro il Siviglia a Budapest. Ovviamente, i supporter romanisti non si sono fatti pregare due volte e, nel giro di qualche ora, il 100% dei codici è stato correttamente prelevato. Nonostante qualcuno avesse lamentato qualche ritardo di troppo nell'invio delle mail inoltrate per completare l'acquisto, il tutto è filato liscio senza troppi problemi. I ticket potevano essere fatti propri tramite il portale della Uefa, inserendo i codici ricevuti in fase di prenotazione. Con tale dato, si spengono le speranze di quelli rimasti senza ticket di raggiungere la Puskás Aréna il prossimo 31 maggio. I biglietti, a disposizione per il club giallorosso, sono terminati. L'unica possibilità rimasta, è quella di affidarsi completamente alla sorte, partecipando al concorso indetto dalla Roma per vincere due biglietti validi a Budapest.