Finale Budapest, dall’accesso allo stadio al Fan Festival: tutto quello c’è da sapere

La stagione di Serie A non è ancora terminata, sabato c'è la Fiorentina ma ormai tutta l'attenzione per la Roma e i suoi tifosi è incentrata sulla finale di Europa League contro il Siviglia in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. La Uefa tramite la propria app, ha creato una sezione apposita per conoscere tutte le info utili e necessarie per raggiungere la capitale ungherese e poi entrare alla Puskas Arena. Il consiglio è di arrivare in città due giorni prima della partita per conoscere meglio Budapest e godersi le attività del Fan Festival situato in Piazza degli Eroi (Hosok tere). Per raggiungerlo, il consiglio è prendere la linea 100E dell'autobus scendendo alla fermata Deak Ferenc ter per poi camminare per circa 25 minuti oppure prendere la linea M1 della metropolitana per sette fermate. Per accedere invece allo stadio, sarà necessario avere la carta d'identità, la patente o il passaporto. Non saranno accettate delle copie. Il biglietto sarà elusivamente elettronico e alla Puskas Arena sono ammessi power bank con dimensioni minori rispetto al telefono. All'interno dell'impianto invece saranno accettati solo pagamenti cashless (senza contanti) mentre per quanto riguarda borse e zaini, potranno entrare solo se con dimensioni non superiori al formato A4. Inoltre, nelle ore precedenti alla partita, le strade saranno chiuse e quindi non sarà possibile parcheggiare l'auto nei pressi della Puskas Arena. Il consiglio è di lasciarla vicino all'alloggio e raggiungere lo stadio a piedi. La distanza con il Fan Festival è di 2.1 km, circa 25 minuti di cammino.