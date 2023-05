Finale, anche l’Olimpico sarà una bolgia: più di 53 mila davanti ai maxi schermi

La Roma chiama e i tifosi rispondono. Vicino il sold out anche per assistere al match nell'impianto capitolino

La voglia di vivere insieme una notte da romanisti, sta dilagando nella capitale. Dopo la notizia dell'apertura dello stadio Olimpico per seguire a distanza la finale Siviglia-Roma, in programma a Budapest, i tifosi giallorossi hanno preso d'assalto le tribune dell'impianto capitolino. Davanti ai maxi schermi che saranno posizionati lungo la pista d'atletica, saranno presenti più di 53 mila supporter della Roma. Mancano pochi tagliandi disponibili nei distinti nord e poi sarà ufficialmente dichiarato il sold out. La speranza è quella di rivivere le stesse emozioni che hanno caratterizzato la finale di Tirana di solo un anno fa. Ciò che conta, però, è che la squadra di Mourinho non sarà sola. Dall'Ungheria alla capitale, i tifosi della Roma ci sono e si faranno sentire.