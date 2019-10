Filippo Tortu: “Ho sempre tifato River, ma ora che c’è De Rossi faccio il tifo per lui”

“Il mio sogno da quando sono bambino è sempre stato quello di andare a vedere Boca-River. Sto cercando di trovare i biglietti per la partita del 22 ottobre. Sono sempre stato tifoso del River ma adesso che è arrivato De Rossi al Boca si pareggia e quindi quando c’è un italiano si tifa l’italiano. Quindi tifo per Daniele”. Come riporta l’Ansa, lo rivela Filippo Tortu a margine della terza edizione di ‘Atletica Insieme’ in corso oggi a Piazza Navona a Roma. “Mi piacerebbe tantissimo incontrarlo – ha spiegato il recordman della velocità azzurra – anche perché secondo me ha fatto una scelta che avrei condiviso anche io se fossi stato calciatore. Ha fatto qualcosa di bellissimo, è andato a vivere un’esperienza di calcio forse ancora più bella che restare qui in Italia. In Argentina il calcio è proprio religione”.