Figuraccia Roma nel derby, il figlio di Mihajlovic punge Zaniolo: “Stacca di nuovo i social” – FOTO

Nell’epoca dei social, ogni post può avere un effetto boomerang. È quello che è successo anche a Nicolò Zaniolo, che dopo il derby perso ieri dalla Roma è stato preso di mira dai tifosi della Lazio. A loro si è unito anche Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa, nato proprio nella capitale durante l’avventura biancoceleste del difensore serbo, e quindi tifosi laziale. “Aristacca i social”, ha scritto su Instagram il classe 2002 condividendo il post con cui Zaniolo era tornato – dopo l’annuncio della sua pausa dai social in seguito alla vicenda legata all’ex Sara e Madalina Ghenea – sui social alcuni giorni fa. Il giocatore della Roma aveva pubblicato delle foto per caricare l’ambiente in vista del derby, scrivendo “Perché Roma è AS ROMA”, e poi aveva anche riproposto uno scatto sulle storie poi cancellato dopo il ko dei giallorossi. I tifosi laziali non lo hanno perdonato e neanche Dusan Mihajlovic.