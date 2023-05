FIGC, un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Uno scenario apocalittico si presenta in Emilia Romagna, dove il maltempo non lascia tregua alla popolazione. Purtroppo, si contano già diverse vittime e molti sono gli sfollati che sono stati costretti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni sommerse dall'acqua. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare dei campionati in programma nel weekend, per onorare le persone scomparse nell'immane tragedia. “In un momento così difficile il calcio italiano si stringe attorno alle popolazioni colpite e si unisce al cordoglio delle famiglie che hanno perso un loro caro”, ha dichiarato Gravina.