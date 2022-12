Figc, Sabatini apre la quarta settimana del corso per ds a Coverciano

Questa mattina, come scrive l’agenzia Italpress, Walter Sabatini, ex dirigente tra le altre di Roma, Inter, Sampdoria, Bologna e Salernitana, è intervenuto nell'aula magna del Centro Tecnico Federale per parlare agli allievi delle proprie esperienze personali e per discutere della figura professionale del direttore sportivo, confrontandosi con gli stessi corsisti. Un docente d'eccezione, un vero e proprio decano tra i direttori sportivi d'Italia, ha aperto la quarta settimana del corso dedicato ai ds in svolgimento a Coverciano. Queste alcune sue dichiarazioni: "Ogni volta che varco il cancello di Coverciano mi emoziono. È qui che dimora il calcio italiano". Tra i partecipanti al corso c'è anche un ex giocatore della Roma: Aleksandar Kolarov.