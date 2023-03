Figc, Mourinho inserito nella “Hall of Fame del Calcio Italiano”

Nel giorno del match decisivo contro la Real Sociedad, Mourinho riceve un importante riconoscimento. Come riportato sul sito ufficiale della FIGC, lo Special One è stato inserito nella "Hall of Fame del Calcio Italiano". Insieme al portoghese premiati Gianfranco Zola, Zidane, Altobelli, Cristiana Girelli, Ernesto Pellegrini (dirigente italiano), Mihajlovic ed Erno Egri Erbstein (premi alla memoria). La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica anche che, come da tradizione, nei prossimi mesi ci sarà la premiazione e i nuovi membri, saranno chiamati a consegnare un cimelio della loro carriera destinato alla collezione custodita all’interno del Museo del Calcio.