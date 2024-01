FIGC, incontro tra Gravina e la Lega Serie A: presente Lina Souloukou

In Figc è in corso un incontro straordinario tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A. Questo il tema da affrontare: la modifica dello statuto per cancellare il diritto di veto alle componenti nel caso in cui non si raggiunga un’intesa sulla riforma. Si parlerà anche della possibilità di ridurre il numero delle squadre da 20 a 18, ma la Lega è contraria. Per la Roma è presente la Ceo Lina Souloukou, scrive l'ANSA. Inoltre ci sono anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, l’ad Luigi De Siervo e diversi dirigenti dei club, tra cui l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.