Gabriele Gravina ha confessato di avere in mente un incarico per Francesco Totti. Come riportato da La Repubblica, il numero uno della federcalcio ha dichiarato:”Gli ho parlato tre volte, l’ho convinto a tornare allo stadio per Italia-Grecia. Voglio coinvolgerlo nella formazione dei giovani. Ma deve studiare da dirigente”. Un’apertura totale per l’x capitano giallorosso, che riflette.