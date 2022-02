FIGC, Boniek inserito nella Hall of Fame del calcio italiano

Il polacco entra a far parte dei migliori calciatori di tutti i tempi che hanno calcato i campi di Serie A. Dopo il mondiale del 1982 ha vestito la maglia bianconera e successivamente quella giallorossa

Zbigniew Boniek è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nella categoria "giocatori stranieri". Il campione polacco, attualmente vice presidente UEFA, ha vestito la maglia della Roma dal 1985 al 1988 successivamente ai tre ani passati con la maglia bianconera della Juventus. "Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno deciso di assegnarmi questo riconoscimento è bello restare nella storia del calcio italiano. Platini è il compagno più forte con cui ho giocato, ma il più grande di sempre è Maradona".Boniek ha poi proseguito nel suo discorso con un pensiero rivolto all'Ucraina e alla difficilissima situazione che sta vivendo: “Il mio pensiero va al popolo ucraino. Oggi nel calcio non c’è posto per la Russia, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovrebbero giocare nessuna competizione e non solo per un discorso sanzionatorio, ma anche per una questione di sicurezza. Basti pensare ai rischi legati agli spostamenti, a tutto ciò che concerne la logistica”.