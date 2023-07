Fifa, gli indennizzi ai club per il Mondiale in Qatar: alla Roma circa 850mila euro

La Fifa ha reso noti gli indennizzi ai club i cui calciatori hanno partecipato al Mondiale in Qatar a fine 2022. Si tratta di un totale di 440 società, che hanno ricevuto una somma in base al numero dei giocatori e la quantità di giorni in cui sono stati a disposizione delle proprie nazionali. Ai club affiliati alla Figc spettano 18,6 milioni di dollari totali, con la Juventus a guidare (oltre 3 milioni di dollari). La Roma è ottava nella classifica degli indennizzi ricevuti con più di 950mila dollari, che corrispondono a circa 850mila euro. Paulo Dybala è ovviamente, in quanto campione del mondo, il giocatore che ha portato la somma più alta.