Fifa 23, Smalling e Dybala inseriti nella Team of the Season della Serie A

Il campionato di Serie A sta giungendo al termine. Alla fine del prossimo weekend, la classifica sarà decisa e l'appuntamento sarà per la prossima stagione. Per gli appassionati di videogiochi però, nello specifico ai tanti giocatori di Fifa 23, il calcio non si ferma mai. Il gioco sportivo di punta della EA SPORTS, ha ufficializzato la Team of The Season del campionato italiano. Per la Roma, sono presenti Paulo Dybala e Chris Smalling, rispettivamente con un overall di 95 e 94. Insieme a loro, a completare la squadra dei talenti più forti della Serie A ci sono: Leäo, Osimhen, Kvaratskhelia, Lautaro, Barella, Theo Hernandez, Rabiot, Bremer, Szczesny, Tonali, Di Lorenzo, Strefezza e Kim.