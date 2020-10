FIFA 21, Kumbulla batte Haaland: è il giocatore migliorato di più rispetto allo scorso anno

Nuova stagione, nuovo FIFA. Per l’edizione 2021 (che uscirà venerdì 9 ottobre), il famosissimo videogioco ha già da tempo pubblicato i nomi dei 100 giocatori più forti (Lionel Messi è sul primo posto del podio). C’è però una grande novità, e riguarda la Roma, perché il giocatore che ha ricevuto gli aggiornamenti più massicci è stato proprio il neo-acquisto Marash Kumbulla. Il difensore albanese ha l’onore di essere stato nominato il giocatore migliorato di più in FIFA 21, raggiungendo 75 punti di rating, 15 in più rispetto alla scorsa stagione. Distaccato Kulusevski (Piemonte Calcio) e addirittura Haaland (Borussia Dortmund). Purtroppo, però, i tifosi giallorossi non potranno vedere la loro squadra rappresentata in maniera fedele da Fifa: infatti la Roma ad agosto aveva revocato i diritti a EA Sports, annunciando successivamente la nuova partnership con PES 2021. Su Fifa si chiamerà Roma FC.