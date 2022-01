Fienga regala dieci targhe ai gruppi della Sud: “La Roma non è solo un’azienda”

L'ex CEO della Roma ha regalato delle targhe ai gruppi della Curva Sud

Da ormai qualche mese, Guido Fienga non fa più parte dell'organigramma societario della Roma, ma l'amore per il club di cui è stato dirigente per 8 anni, non è passato. L'ex CEO della Roma, rimasto legato solo come consigliere, ha regalato ai gruppi della Curva Sud dieci targhe personalizzate con la coreografia del derby del 18 novembre 2017, per ringraziare i tifosi del sostegno e della passione. "Ringrazio i tifosi per avermi insegnato che la Roma non è solo un'azienda ed è molto più di una squadra di calcio" il suo messaggio apposto su tutte le targhe. Guido Fienga ha spesso ascoltato le richieste della tifoseria, ha fatto realizzare le mascherine con il vecchio stemma (indossate anche dai Friedkin) e grazie ai soldi ricavati da un'offerta libera al momento del ritiro della mascherina stessa, i tifosi della Roma hanno comprato un macchinario per l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, e ha garantito altri aiuti per una ludoteca a Quarticciolo e una casa famiglia nel quartiere di Centocelle. Dal primo gennaio ha ufficialmente preso il suo posto Pietro Berardi.