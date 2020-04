Fienga: “Prepariamo la ripartenza, pronto un protocollo di sicurezza studiato con gli ospedali”

Guido Fienga sta guidando le manovre della Roma durante il periodo di crisi legato al coronavirus. L’amministratore delegato giallorosso a Sky ha parlato del Campus Biomedico di Trigoria e del ruolo del calcio nel protocollo sicurezza per la ripresa dei campionati. Ecco le sue parole: “Come società abbiamo iniziato a studiare la possibilità di ricominciare in sicurezza la nostra attività. Abbiamo cominciato a lavorare con gli ospedali che sono nell’area di Roma, che per fortuna sono ospedali di eccellenza, come lo Spallanzani e il Campus Biomedico di Trigoria, molto vicino al nostro centro sportivo. Con loro abbiamo analizzato i migliori protocolli di controlli per i nostri atleti e dipendenti, per chiunque. Anche grazie al nostro patrocinio l’ospedale del Campus Biomedico ha aperto un Covid center, un ospedale aperto al pubblico e che ci auguriamo che con l’impulso che potremmo dare con i controlli presso di loro, possano fornire lo stesso standard a dei costi accessibili per quella che è la popolazione, senza limitazione a questo tipo di accesso”.