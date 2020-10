Fienga: “Smalling e Mayoral hanno voluto fortemente la Roma. Siamo orgogliosi di averli”

Ancora giornata di dichiarazioni in casa Roma. Smalling e Borja Mayoral hanno parlato nella conferenza stampa di presentazione direttamente dal centro sportivo giallorosso, accompagnati come di consueto dal Ceo Guido Fienga. Ed è stato proprio il dirigente giallorosso ad aprire le danze, introducendo i due calciatori. Queste le sue parole: “Oggi sono particolarmente orgoglioso di poter presentare insieme sia Chris Smalling sia Borja Mayoral. Sono due giocatore che provengono da due dei migliori club del mondo, ma che hanno scelto la Roma. L’hanno scelta loro. Dell’operazione Smalling conosciamo anche i dettagli e questo a riprova di quando le parti si sono volute fortemente. Anche con Mayoral è nato un bel feeling, una scelta che aveva una alternativa importante, quella di rimanere nel Real Madrid che aveva molto insistito con lui. E’ giusto sottolinearlo. Smalling è stato una colonna dello United, che voleva trattenerlo. Abbiamo due grandi calciatori e due bravi ragazzi, speriamo due calciatori che ci possano aiutare a vincere. Sono motivati e hanno scelto la Roma invece di altri progetti, una scelta per centrare obiettivi ambiziosi“.