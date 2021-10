Fienga-Roma è addio, in arrivo l’annuncio ufficiale

Il CEO lascia il club dopo otto anni. Ha rivestito le cariche di amministratore delegato e direttore generale

Guido Fienga era arrivato alla Roma nel 2013 dopo varie esperienze di managing ad alti livelli, su tutte quella in Wind. Inserito da Pallotta nei quadri dirigenziali per la sua esperienza nelle telecomunicazioni quando il club ha deciso di potenziare l'ala "media", è salito piano piano di grado fino a diventare CEO del club e membro del CdA con Pallotta e con i Friedkin. Nel corso della sua esperienza ha ricoperto i ruoli di amministratore delegato e direttore generale. Nell'estate 2020 ha ricoperto ufficiosamente anche il ruolo di direttore sportivo, prendendo in carico il ruolo rimasto vacante dal licenziamento di Petrachi. Fienga è salito con forza nelle gerarchie del club nel 2019. Il primo vero compito difficile è stato la gestione dell'addio di Daniele De Rossi. Fienga si è seduto al suo fianco nella conferenza stampa di addio, provando a spiegare le ragioni del club e mettendoci la faccia. L'ormai ex CEO ha mantenuto vivi i rapporti anche con Francesco Totti. È stato uno dei pochi della dirigenza targata Pallotta a non rompere con lo storico capitano. Dopo essere stato molto esposto nei primi mesi dell'era Friedkin, ultimamente era tornato nel dietro le quinte e si occupava maggiormente della questione stadio.