Fienga: “Serve rispetto per questo gruppo, non accetto critiche gratuite”

La Roma va a caccia dei tre punti per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta col Napoli e il pareggio col Sassuolo. Prima del fischio d’inizio della partita col Bologna ha parlato il Ceo Guido Fienga. Queste le sue dichiarazioni:

GUIDO FIENGA A SKY

Siamo convinti delle qualità morali e etiche di questo gruppo. Abbiamo campioni e altri che cercano di diventarlo. Abbiamo sbagliato una gara, quella con il Napoli, siamo stati sfortunati in quella con il Sassuolo. Non cerchiamo scuse, ma voglio sottolineare una cosa. Serve rispetto per questo gruppo, per preservarlo da attacchi di cattiveria gratuita, al di là di quelle calcistiche. Questo gruppo non merita certe critiche dal punto di vista umano.