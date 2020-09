Fienga e Manara attesi domani al Tribunale Federale Nazionale

Domani alle ore 12.30, Guido Fienga si presenterà al Tribunale Federale Nazionale per l’udienza legata al deferimento della Procura Federale, nel caso riguardante il presunto mancato rispetto delle norme anti-Covid, da parte dei giallorossi, nella partita dello scorso campionato disputata al San Paolo contro il Napoli. Il dirigente romanista arriverà assieme al dottor Massimo Manara, anche lui deferito come l’amministratore delegato e la società Roma, per responsabilità oggettiva. L’udienza è stata rinviata due volte a causa del periodo di quarantena osservato da Fienga, a rischio contagio dopo aver partecipato all’assemblea di Lega nella quale era presente De Laurentiis, risultato positivo al coronavirus.