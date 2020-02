Fiction “Un Capitano”: per il Totti adulto c’è l’idea Pierfrancesco Favino

La storia di Totti diventerà una fiction. Sarà diretta da Saverio Costanzo (già regista della serie di successo “Un’amica geniale”) mentre per gli attori le scelte sono sempre più vicine. Mentre per il Francesco “giovane” il protagonista sarà Pietro Castellitto – figlio di Sergio -, per la versione adulta potrebbe toccare a Pierfrancesco Favino. L’attore è un grande romanista e a Capodanno è stato anche alle Maldive nello stesso resort di Totti e di Ilary. Un indizio della prossima collaborazione?

Intanto già nei mesi scorsi Francesco era stato fotografato con Pietro Castellitto una sera a cena nel ristorante preferito di Totti, a conferma delle indiscrezioni. Poi ci sono i ruoli del papà Enzo (che potrebbe essere interpretato da Maurizio Costanzo) e di mamma Fiorella, che invece potrebbe toccare a Claudia Gerini.