Feyenoord, Wieffer: “La Roma non è solo Dybala. E’ una squadra molto forte”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del centrocampista olandese: "Dobbiamo finire bene questa stagione. Non guardo ancora oltre. Hanno giocatori bravi oltre all'argentino che non è al 100%"

Matts Wieffer, autore del gol che ha deciso il match d'andata, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno in programma domani allo Stadio Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

Sul match d'andata. "Penso che come squadra siamo stati bravi a giocare la palla nel primo tempo. Dopo il gol, negli ultimi 20-30 minuti abbiamo dovuto un po' rallentare. Penso che come squadra abbiamo fatto bene. Domani dovranno scoprirsi un po' di più. Vedremo come andrà a finire".

Sul rinnovo di contratto. "Un segnale da parte del club, che dimostra il suo apprezzamento. Ci stavamo lavorando da un po', ma da questa settimana è stato finalizzato. Il mio progetto è di rimanere al Feyenoord. Dobbiamo finire bene questa stagione. Non guardo ancora oltre".

Sulla Roma. "Hanno molti buoni giocatori, non solo Dybala che non è al 100%. Quando è uscito la scorsa settimana, sono entrati altri giocatori forse ancora più pericolosi. Non credo che sia importante chi entra, sono molto bravi come squadra. Domani devono vincere, quindi sarà difficile".

Sulla sua stagione. "Non è che avessi delle aspettative quando ho firmato qui. Ho iniziato questa stagione per crescere, ma non mi aspettavo di entrare subito nella formazione titolare".