Feyenoord vicino al titolo, Slot: “Ma anche giovedì eravamo quasi in semifinale”

Il Feyenoord fa un altro passo verso il titolo con la vittoria per 3-1 contro l'Utrecht di ieri: i punti di vantaggio sul PSV sono 8 a 4 partite dal termine. Eppure il tecnico Arne Slot, al centro delle polemiche per il botta e risposta con Mourinho, non è del tutto soddisfatto e predica ancora calma: “Siamo vicini, ma anche giovedì eravamo vicini alle semifinali di Europa League . Serve ancora la spinta finale”, ha detto ai canali ufficiali del club.

Il Feyenoord ha comunque reagito alla batosta dell'eliminazione di giovedì a Roma:"Non ne sono rimasto sorpreso. So quanto siamo in forma, lo abbiamo dimostrato anche oggi”. La punta di amarezza per Slot è dovuta soprattutto al gol subito nei minuti finali: “Ci piace sempre mantenere la porta inviolata. Esigo anche questa attenzione dai miei ragazzi per raggiungere l'obiettivo. Sono un po' deluso, soprattutto perché è stato il gol è stato preceduto da un fuorigioco". Ora al Feyenoord basta vincere due delle ultime quattro per laurearsi aritmeticamente campione: “Siamo in grado di farlo, ma prima deve succedere. Sembra ovvio, ma non lo è. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e continuare a vincere".