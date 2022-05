Feyenoord, testa alla Roma e tanto turnover. Slot: “Ma non sento la tensione”

Il tecnico del Feyenoord pensa già alla Roma, così come in qualche modo anche i suoi giocatori Toornstra e Linssen

Il Feyenoord vince in casa del Go Ahead Eagles e conquista altri tre punti in campionato, non senza pensare anche un po' alla finale con la Roma del 25 maggio. Oggi non erano presenti alcuni giocatori importanti - nell'ottica di un turnover importante con ben sette cambi - come Sandler, Sinisterra (uno dei giocatori più importanti della squadra) e Nelson. E il tecnico Slot ha spiegato ai canali ufficiali del club i motivi:"Sandler ha chiesto il cambio per precauzione. Si allena con noi da un po' di tempo, ma non è ancora in grado di caricare al massimo e pensava che restare in campo gli potesse creare problemi. Sinisterra ha avuto dei problemini minori- ha rassicurato Slot -.Nelson invece non è abituato a giocare tre partite a settimana, era arrivato al limite. Con il Twente scenderanno in campo quelli più in forma". Semplice gestione, quindi. "Non è stata la nostra miglior partita della stagione - continua Slot -, ma abbiamo mantenuto la porta inviolata e non abbiamo regalato molte occasioni. Tensione per la partita con la Roma? Ancora non la sento. Anzi è bello che stiamo ancora giocando le partite per togliere invece quella tensione e quella pressione".