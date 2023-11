Feyenoord, Slot: “Roma e Lazio grandi squadre. Non voglio tornare su certe polemiche”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio in Champions League. Queste le parole del mister: "Chi preferisco che vinca il derby? Sono entrambi grandi squadre, quindi vinca il migliore. Risposta diplomatica? Sì, ma non voglio ritornare su certe polemiche dopo lo scorso anno". Nella passata stagione c'erano state tensioni tra lui e Mourinho dopo il ritorno nei quarti di finale di Europa League. José non aveva digerito le sue parole alla vigilia sul gioco della Roma.