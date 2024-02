Feyenoord, Slot: “Rifinitura in Olanda perché qui ci sarebbero state le telecamere”

"Loro sono avvantaggiati in casa, quindi dobbiamo essere molto bravi per rendere la partita equilibrata", ha dichiarato il tecnico degli olandesi

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha presentato la sfida di domani contro la Roma in conferenza stampa. Il tecnico degli olandesi ha parlato della difficoltà della sfida e di alcune scelte che lo hanno sorpreso all'andata. Ecco le sue parole.

Sul ritorno a Roma: "Quando si atterra di nuovo all'aeroporto ci si abitua", ha detto Slot mercoledì durante la sua anteprima con la stampa. "Vedi molte cose familiari. Quando arriviamo allo stadio, conosco la strada quasi quanto me a De Kuip. Le squadre si conoscono bene. Ho visto che nella nostra selezione sono rimasti solo tre giocatori che hanno vissuto la finale della Conference League. Alla Roma ce ne sono otto o nove. Poi si vede anche la differenza tra i due club. Giochiamo sempre allo stesso modo perché abbiamo lo stesso allenatore. In casa Roma c'è stato un cambiamento (l'esonero di José Mourinho, ndr). Ciò significa che siamo rimasti un po' sorpresi la scorsa settimana per alcune scelte tattiche”.

Sulla scorsa partita: “Quando ho rivisto la partita, ho visto tante qualità individuali e una squadra incredibilmente matura alla Roma. Dopo la partita ho detto che l’1-1 è una posizione di partenza molto difficile e lo penso ancora. Al de Kuip ho visto il portiere Mile Svilar sbrigarsi nella fase iniziale della partita, ma subito rallentare notevolmente quando abbiamo preso il sopravvento. Il difensore Gianluca Mancini ha deciso di prendersi tutto il tempo per allacciarsi le scarpe dopo. Abbiamo una chance da parte nostra. Sappiamo esattamente come possono andare le cose a Roma”.

Sui precedenti: "Abbiamo vinto una volta e perso una volta l'anno scorso. Alla fine sarai giudicato se passi il turno o meno. Il risultato è stato molto equilibrato in quelle quattro partite, come è stato evidente anche la scorsa settimana. Spero che sia così anche domani. Loro sono avvantaggiati in casa, quindi dobbiamo essere molto bravi per rendere la partita equilibrata".

Le sue sensazioni?

"È uno stadio che conosciamo bene, speriamo di avere più fortuna rispetto al passato. Abbiamo anche imparato la lezione dal passato".

Negli allenamenti vi siete concentrati sulla fase di finalizzazione?

"Abbiamo lavorato su tutto: impostazione, pressione e finalizzazione, che non è mai stato il problema del Feyenoord. La squadra ha sempre trovato il gol nelle ultime 19-20 partite. L'1-1 non è il risultato ideale, ma, tenendo conto delle assenze e dei giovani che hanno giocato, è un risultato positivo" .

De Rossi ha detto che il Feyenoord sarà più forte rispetto all'andata con i recuperi di Geertruida e Timber.

"Sì, se dovessero tornare a disposizione sarebbero innesti importanti. Giocheranno solo se staranno bene senza correre dei rischi".

La rifinitura a Rotterdam?

"Ci siamo allenati a Rotterdam perché conosciamo lo stadio qui. E l'altro motivo è che in Olanda si possono dare indicazioni durante l'allenamento. Sarebbe ingenuo pensare che se ci fossimo allenati in questo stadio non ci sarebbe stata una telecamera qui da qualche parte. Questo è successo anche in passato nei club in cui ho lavorato".

Le gare in trasferta?

"Resta da vedere se faremo subito meglio. Giocare in trasferta o in casa ha una grande influenza su ogni squadra, compresi noi. Non ci nascondiamo dietro al fatto che dobbiamo giocare senza tifosi in trasferta. Abbiamo visto il trend del Feyenoord in trasferta e abbiamo perso molte partite, anche dove i tifosi potevano essere presenti. Mi sono goduto l'atmosfera del Celtic Park, per esempio, con tutti i tifosi al seguito".

Chi è il favorito domani?

"Abbiamo recuperato un paio di giocatori e questo ovviamente ci aiuta. Sono d'accordo con De Rossi quando dice che siamo abbastanza alla pari. La differenza è che loro hanno uno stadio completamente pieno che li sostiene. È una partita importante, la gente accorre numerosa. Ci sono più di settantamila spettatori. Dovremo essere molto bravi per eliminare la Roma".

