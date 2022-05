Feyenoord, Slot: “La Uefa ha scoperto tardi che in Conference ci sono grandi club”

Le parole del tecnico degli olandesi: "Forse è stata fatta una valutazione sbagliata"

Non si placano le polemiche intorno alla scelta dello stadio di Tirana per la finale tra Roma e Feyenoord. Anche l'allenatore degli olandesi, Slot, ha rilasciato delle dichirazioni riportate dal sito olandese VoetbalPrimeur: "Forse la Uefa ha fatto una valutazione sbagliata dopo tutto. Avranno scoperto tardi che anche nella fase finale della Conference League ci sono solo grandi club con tanti tifosi". Il caos dei biglietti ha fatto molto discutere, il club di Rotterdam con una nota ufficiale oggi ha spiegato la situazione: "La Uefa ha chiesto scusa per il fatto accaduto ieri. Il sito aveva una data di inizio per la vendita degli 8500 biglietti disponibili dalle 14:00, mentre la vendita è scattata alle 12:00. Il Feyenoord si è subito rivolto alla UEFA per lamentarsi e chiedere che la procedura di vendita fosse rifatta. Quest'ultima non è all'ordine del giorno e il Feyenoord non vede alcuna possibilità di applicarla".