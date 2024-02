Feyenoord, Slot: “La Roma contro di noi gioca sempre allo stesso modo”

Il primo atto di Feyenoord-Roma si è concluso con un pareggio che rimanda tutti alla gara di ritorno all'Olimpico. Il tecnico degli olandesi, Arne Slot, ha commentato la sfida in conferenza stampa soffermandosi sulle differenze tra l'attuale squadra di De Rossi e quella incontrata lo scorso anno: "Le differenze principali tra i due coach che è prima la Roma giocava 5-3-2, ora gioca 4-3-3, molti giocatori sono gli stessi, ma alcuni giocano in ruoli diversi. Dybala ora gioca ala destra ed è libero di girare intorno a Lukaku. La cosa che mi ha sorpreso è che nelle 4 occasioni in cui ho affrontato la Roma hanno giocato in maniera identica nel modo di pressare".