Feyenoord-Roma, Wijnaldum sfida la sua gioventù

Centotrentacinque presenze e 25 gol per Gini Wijnaldum con la maglia del Feyenoord, che ha esordito giovanissimo in Eredivise ad appena 16 anni e 148 giorni. L'ex più illustre tornerà giovedì a Rotterdam in ottime condizioni riporta Sky Sport. È tornato a correre per due, Gini Wijnaldum. Due come i gol segnati da quando è rientrato dopo i 6 mesi di stop per la frattura alla tibia. Due come le fasi di gioco, copertura e ripartenza, in cui eccelle. Dinamismo più qualità, per questo torna in mente la versione sontuosa ammirata a Liverpool, con due finali Champions raggiunte, di cui una vinta da protagonista. Da Wijnaldum. Con la benedizione di Jurgen Klopp che lo definì il centrocampista più completo in Europa. Da Klopp a Mourinho, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo in Europa League. La crescita rispetto un anno fa è evidente: dal 7° al 3° posto attuale, 5 punti in più e 9 gol in meno subiti. Può ancora crescere la quota gol, visto l'appannamento di Abraham e Belotti, ma il ritorno al top di Wijnaldum può aumentare la fase offensiva, il cambio di passo a centrocampo e garantire più inserimenti sotto porta. Con questo Wijnaldum più Dybala , i due grandi colpi estivi in campo giovedì a Rotterdam, non ci sono limiti neppure in Europa.