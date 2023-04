Feyenoord-Roma, le formazioni ufficiali di Slot e Mourinho

Un match fondamentale attende questa sera la Roma. I giallorossi alle 18:45 scenderanno in campo al De Kuip per affrontare il Feyenoord nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Mourinho torna ad affidarsi alla difesa a tre andata in scena per gran parte dell'anno (Mancini, Smalling, Ibanez). In mezzo al campo spazio a Cristante e Matic con Spinazzola e Zalewski sugli esterni. Dietro Tammy Abraham invece Dybala e Lorenzo Pellegrini.