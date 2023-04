Feyenoord-Roma, la moviola: manca il secondo giallo per Wieffer

E' tutto pronto per il ritorno in campo della Roma in ambito europeo. Alle 18:45 il fischio d'inizio dell'arbitro Sanchez per dare il via alla sfida tra il Feyenoord e la formazione giallorossa valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Gli assistenti saranno Cabanero e Prieto con Grado come IV uomo. Al Var Munuera mentre l'Avar è stato affidato a Cuadra.