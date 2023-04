Feyenoord-Roma, infortunio per Dybala: problema all’adduttore destro

Doccia fredda per Mourinho che perde Dybala nella sfida contro il Feyenoord. Paulo ha riportato un infortunio all'adduttore destro durante la partita contro gli olandesi. L'argentino ha alzato bandiera bianca e al suo posto è entrato El Shaarawy al 25'. Scuro in volto e visibilmente preoccupato il numero 21, effettuerà degli esami strumentali nelle prossime ore per valutare l'entità dell'infortunio. Salterà sicuramente la sfida con l'Udinese di domenica. È il quarto problema muscolare della sua stagione. Fino ad oggi ha saltato 11 partite per infortuni di vario genere e ora il dato rischia di peggiorare.