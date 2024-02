Svilar: “Penso solo alla partita di domani. Voglio continuare a fare bene – LIVE

La Roma di Daniele De Rossi si prepara alla delicata sfida di Europa League contro il Feyenoord al "De Kuip", in programma domani sera. Il tecnico giallorosso, per le ore 19.00, sarà accompagnato in conferenza stampa da Mile Svilar. Il portiere, che ha giocato tutti i minuti disponibili nella competizione europea, sarà tra i protagonisti anche del match in terra olandese e partirà da titolare tra i pali. Ecco le sue parole: