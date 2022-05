Feyenoord, ritiro in Portogallo dal 18 al 21 maggio in vista della Conference

Il comunicato ufficiale del club olandese: "La squadra dell'allenatore Arne Slot si recherà a Lagos dopo l'ultima partita di Eredivisie per lavorare a porte chiuse in vista della finale europea"

Con una nota sul proprio sito web ufficiale, il Feyenoord ha comunicato che andrà in ritiro in Portogallo dal 18 al 21 maggio per preparare la meglio la finale di Conference League contro la Roma: "Il Feyenoord si recherà in Portogallo per un ritiro in vista della finale di Europa Conference League contro l'AS Roma. La squadra dell'allenatore Arne Slot si recherà a Lagos dopo l'ultima partita di Eredivisie per lavorare a porte chiuse in vista della finale europea. Slot e la sua squadra voleranno da Rotterdam a Lagos mercoledì 18 maggio, dove si alleneranno da mercoledì a sabato. Il pubblico non è ammesso. Gli aggiornamenti quotidiani verranno forniti attraverso i canali di social media del club. La finale della Conference League si giocherà mercoledì 25 maggio all'Arena Kombëtare di Tirana. Il primo fischio sarà dato alle 21:00 nella capitale dell'Albania. Purtroppo al Feyenoord è stato assegnato un numero limitato di biglietti. Ulteriori informazioni sono disponibili qui".