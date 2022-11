Feyenoord-Lazio 1-0: la squadra di Sarri scende in Conference League

Si sono concluse questo tardo pomeriggio tutte le partite per il gruppo F di Europa League. La Lazio perde al De KuipRotterdam per 1-0. La squadra di Sarri dunque scende in Conference League arrivando terza in classifica. Prima nel girone il Feyenoord, esce lo Sturm Granz mentre si andrà a giocare i play-off il Midtjylland. La squadra di Slot dunque beffa i biancocelesti al 64' grazie a Gimenez che si impossessa del pallone dopo un erroraccio di Provedel e calcia in rete con facilità.