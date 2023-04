Feyenoord, Kokcu: “Delusione fortissima, ma la Roma è una grande squadra”

Altra delusione cocente per il Feyenoord il suo capitano Orkun Kokcu. Il numero 10 degli olandesi nel postpartita ha commentato in conferenza stampa l'eliminazione per mano della Roma:“La delusione è forte perché siamo stati vicinissimi e quindi fa molto male per questo. Ma ho imparato anche dalla sconfitta di Tirana che non bisogna crogiolarsi nella delusione. Per cui dobbiamo voltare pagina e da domani mattina essere concentrati sulla prossima partita”.