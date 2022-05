Feyenoord, infortunio al ginocchio per Malacia: in dubbio la sua presenza in finale

Il terzino sinistro olandese rischia di saltare la finale di Tirana. Per la Roma sarebbe una buona notizia visto che il club di Rotterdam non ha un naturale sostituto

Tyrell Malacia, terzino sinistro titolare del Feyenoord, rischia seriamente di saltare la finale di Conference League contro la Roma in programma il prossimo 25 maggio a Tirana. Come riportato dal sito olandese 1908.nl, il classe '99, cresciuto nelle giovanili del club, è alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio e quest'oggi si sottoporrà ad una risonanza magnetica per comprendere meglio l'entità del problema. Malacia è una pedina fondamentale nello scacchiere di Slot: fino ad ora in stagione ha preso parte a 49 partite sulle 52 totali giocate in stagione dal club di Rotterdam. Al suo posto nell'ultima partita vinta contro il Go Ahead Eagles, ha giocato Hendricks, un difensore centrale adattato sulla fascia sinistra.