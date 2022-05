Feyenoord, il muro Senesi e il bomber Dessers: ecco l’avversaria della Roma

Gli olandesi arrivano alla finale da imbattuti, guidati dal nigeriano capocannoniere della competizione

La Roma vince 1-0 la semifinale di ritorno contro il Leicester e stacca un biglietto per la finale di Tirana, che si giocherà il 25 maggio prossimo. A viaggiare in Albania insieme alla squadra di Mourinho ci sarà il Feyenoord, che si è aggiudicato l'altra semifinale eliminando il Marsiglia di Pau Lopez e Cengiz Under.

Il Feyenoord arriva alla finale di Conference League da imbattuta. Di 14 partite giocate, gli olandesi ne hanno vinte 9 e pareggiate 5. Il pericolo numero uno si chiama Cyriel Dessers. Il nigeriano classe 1994 è il capocannoniere della competizione, davanti a Tammy Abraham. Come tutte le squadre dell'Eredivisie, fa dell'attacco la sua arma migliore, mentre in difesa non è sempre perfetta. A guidare il reparto arretrato c'è Senesi, in passato obiettivo di mercato proprio della Roma. L'allenatore è Arne Slot, alla guida del club dalla scorsa estate. Non ha mai vinto un trofeo in carriera e spera di portare a casa il primo il prossimo 25 maggio. In campionato il Feyenoord è terzo, distante dalla lotta per vincere il titolo.