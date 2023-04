Feyenoord, Hancko: “Domani sarà il match più importante della mia carriera”

Le sue parole: "Questo è un traguardo speciale per tutti coloro che lavorano nel club e per i tifosi, che ci seguono sempre sia in casa che in trasferta"

David Hancko, difensore del Feyenoord ed ex Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Questo è il match più importante della tua carriera? “Sì, penso di sì. La mia famiglia è qui per la gara di domani. Non vedo loro di giocare, c’è ancora un allenamento per preparare la partita di domani e credo che siamo a buon punto”.

Com’è aver portato il Feyenoord dopo 20 anni ai quarti di finale di Europa League? “Questo è un traguardo speciale per tutti coloro che lavorano nel club e per i tifosi, che ci seguono sempre sia in casa che in trasferta. Ma lo è anche per noi, se mi avessero detto in estate che ad aprile eravamo a questo punto, non ci avrei creduto. Sicuramente abbiamo lavorato tanto per essere qui. Sto provando a godermi questo momento della mia carriera. Sono concentrato”.

I tuoi genitori sono qui già da domenica, resteranno anche per la gara di domani. Questa è la prima volta che vengono a trovarti? “No, vengono ogni due/tre mesi”.

L’atmosfera di domani? Che ne pensi della questione tifosi? “Molti giornalisti ne hanno parlato, spero solo che andrà tutto per il meglio. Abbiamo bisogno del loro supporto, perché siamo molto forti in casa. Ci danno un’energia che è necessaria per noi. Speriamo di avercela”.

Il cartellino giallo nell’ultima gara è stato il primo per te in campionato. “Ero molto arrabbiato proprio perché era il primo. Penso che molto del merito sia anche dello staff tecnico, che mi mette in condizioni di avere sempre l’aiuto dei miei compagni in partita, specialmente dei centrocampisti che si fanno sempre trovare in posizione”.