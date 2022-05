Feyenoord, già programmata la festa in caso di vittoria: il 27 maggio al De Kuip

La cerimonia si svolgerà due giorni dopo la finale alle ore 13:00.

Contro ogni tipo di scaramanzia a Rotterdam sono già partiti i preparativi per festeggiare l'eventuale vittoria in Conference League contro la Roma. Il sindaco Aboutaleb spiega: "La città di Rotterdam è orgogliosa che il Feyenoord sia in finale. Se la squadra vince allora sarebbe fantastico stare con loro sul balcone del Municipio con molti spettatori. Con grande delusione, una cerimonia sul Coolsingel non è praticamente fattibile. Ecco perché, in consultazione con il Feyenoord, è stato scelto il de Kuip come location". La cerimonia si svolgerà venerdì 27 maggio alle ore 13:00.