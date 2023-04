Feyenoord, De Wolf suona la carica: “Le lacrime di Tirana saranno la nostra benzina”

Al Feyenoord, proprio nessuno ha dimenticato la finale di Tirana. Dal 26 maggio è stato un continuo meditare su quella notte, per arrivare magari un giorno a vendicarsi della Roma. E quel momento per gli olandesi è arrivato, si può dire anche molto presto. Nel giorno della partita del 'De Kuip', il Feyenoord ha pubblicato un video sui social in cui carica tutto l'ambiente attraverso le parole di John de Wolf, vice di Slot. Un vero e proprio spot che parla di cammino e di come le ferite del passato, in questo caso quella di Tirana, sia il motore e il carburante per creare nuovi ricordi positivi. "I ricordi possono anche essere dolorosi. Subito dopo il sorteggio, sono riaffiorati. AS Roma. Le lacrime di Tirana. È una cicatricesu tutte le nostre anime. Ma sapete cosa? Ci si rialza nuovamente e si torna in campo. La battaglia ci rende più forti. Il tempo ci rende più forti. Abbiamo curato le nostre ferite con nuovi ricordi. È stato un lungo percorso per arrivare fino a qui - dice de Wolf nello spot -. Letteralmente. Ci sono sedici differenti nazionalità, ma sul campo parliamo tutti la stessa lingua. Il Feyenoord è di nuovo sui radar. A livello nazionale e internazionale. Le nostre strade ci riportano a Roma, i nostri traguardi ci permettono di sognare. Di trofei, di eroi del passato, del 2002 (quando il Feyenoord ha vinto la Coppa Uefa, ndc) e di tutte le notti che abbiamo passato insieme. Possiamo battere i romani, lo abbiamo dimostrato (contro la Lazio, ndc). Ma in ogni caso non ci fermiamo a quello che c'è dietro di noi. Dobbiamo andare avanti. Focalizzarci sull'orizzonte. La delusione di Tirana sarà il nostro carburante per costruire nuovi ricordi. Siamo sulla nostra strada verso Roma, sulla strada per rendere realtà i nostri sogni".