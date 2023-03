Feyenoord, Slot perde Geertruida: problema al bicipite femorale

A 19 giorni dall'andata dei quarti di Europa League tra Feyenoord e Roma, gli olandesi perdono un pezzo fondamentale della propria retroguardia. Nel match di ieri sera contro la Francia, Lutsharel Geertruida è stato costretto al cambio dopo un infortunio rimediato a 3 minuti dal 90esimo. Il problema non sembra essere da poco come confermato anche dal c.t Ronald Koeman in conferenza stampa: "L'infortunio è grave, sembra essere il bicipite femorale". Geertruida difficilmente potrà tornare in campo per la doppia sfida contro i giallorossi. Slot dunque dovrà fare a meno del proprio baluardo difensivo che in stagione fin qui aveva saltato appena 5 partite a causa di una mononucleosi.