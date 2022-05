Feyenoord, Bijlow: “La Roma ha fatto poco. Abbiamo avuto le occasioni per vincere”

Le parole del portiere degli olandesi: “È stata un’ottima stagione, il Feyenoord sta diventando sempre più importante. Volevamo vincere un trofeo”

Bijlow, portiere del Feyenoord ha parlato a fine gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Sulla partita. “Penso che abbiamo pressato meno nel primo tempo rispetto al secondo, in cui abbiamo avuto più occasioni e possesso palla. La Roma ha fatto molto poco, non si è resa molto pericolosa. Peccato non aver iniziato subito così, sapevamo che se la Roma avesse segnato avrebbe chiuso la partita è così è stato”.

Sull’infortunio. Due mesi fa mi sono fatto male e non pensavo di poter scendere in campo stasera, ho fatto di tutto per giocare. Mi sono divertito, peccato per aver perso. È stata un’ottima stagione, il Feyenoord sta diventando sempre più importante. Volevamo vincere un trofeo. Quando mi sono fatto male volevo riprendermi. Una volta che l’intervento era riuscito mi hanno detto che avrei potuto giocare in finale. Ho fatto il massimo fin dall’inizio”.

Sul primo tempo. “Non abbiamo pressato molto nel primo tempo o conquistato tanti possessi, nella ripresa ci siamo sistemati. Avremmo dovuto essere più pericolosi ma comunque abbiamo avuto le occasioni per vincere. Fa male. Nel primo tempo abbiamo peccato in termini di velocità, la Roma ha dominato il centrocampo e ha segnato. Abbiamo parlato nell’intervallo, abbiamo sfruttato le fasce e la Roma non ha più potuto giocare allo stesso modo. Noi siamo cresciuti e abbiamo avuto occasioni. Karsdorp mi ha detto di non abbattermi”.