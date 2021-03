Festa Villar: compie 23 anni. Gli auguri della Roma – VIDEO

Giorno speciale per Gonzalo Villar, che oggi compie 23 anni. Il centrocampista della Roma ha festeggiato la ricorrenza nel ritiro dell’Under 21 della Spagna: il ct Luis de la Fuente, infatti, lo ha convocato per le partite con Slovenia, Italia e Repubblica Ceca, valide per la fase a gironi dell’Europeo di categoria. Una volta terminati gli impegni con la Roja, il regista giallorosso tornerà a Trigoria, ma a causa della squalifica rimediata contro il Napoli, sarà a disposizione di Fonseca solo dalla gara con l’Ajax. Intanto Villar si gode la giornata di festa e gli auguri dei suoi amici, ricondivisi tra le sue Stories di Instagram. Anche la Roma, sul suo profilo Twitter, gli ha dedicato un video.